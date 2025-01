Djøf har udpeget de 60 personer over 60 år, som fortjener at blive hædret for deres særlige indsats i arbejdslivet. Blandt vinderne er der flere personer, som beskæftiger sig i sundhedssektoren. Heriblandt er overlæge på Regionshospital Nordjylland i Hjørring Kjeld Damgaard. Han skal hædres, fordi han i en alder af 70 år fortsat er aktiv på arbejdsmarkedet, og fordi han altid møder personale, pårørende samt patienter med et glimt i øjet. Fra 11. november til 8. december 2024 modtog Djøf...