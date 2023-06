Hvorfor er det forsat så svært at stille diagnoser? Der er brug for mere gennemgående og systematiserede tiltag, og det bør begynde allerede på lægeuddannelsen, skriver lægerne Muhammad Sabbah og Simon Graff.

Rollen som medicinsk ekspert er definerende for lægerollen, kort og godt.

Fejldiagnosticering er hyppig, men underrapporteret og forekommer i 10-15 pct. af alle patientforløb, hvor der sker fejlvurderinger

Medicinsk ekspertise er multifacetteret, og medicinstudiet er spækket med logbøger, der sikrer, at yngre læger kan skrive journaler, lægge behandlingsplaner og udføre diverse procedurer. Alle læger oplever en opadgående læringskurve igennem hele deres arbejdsliv.

Men et overset og centralt element er undervisning og træning i klinisk diagnostisk tænkning.

Diagnostik er komplekst

Hvorfor er det forsat så svært at stille diagnoser?

En del af forklaringen er, at den diagnostiske proces i sin essens repræsenterer en kompleks kognitiv integration af myriader af information, behæftet med en irreducibel usikkerhed, sammen med det enkelte menneskes idiosynkrasier og heuristikker.

Seks årtiers forskning indenfor kognitiv psykologi i en klinisk kontekst har ledt til den såkaldte dual process theory, der er en deskriptiv model for lægens kognitive modus operandi i den diagnostiske proces.

Kort fortalt arbejder lægen ifølge teorien i to kognitive systemer: et hurtigt, intuitivt, og nær ubevidst system baseret på mønstergenkendelse (system 1). Og et andet langsommere, analytisk, mere objektivt bevidst system (system 2).

Hurtig og sårbar vs. grundig og langsom

Novicen arbejder hovedsageligt i system 2, men i takt med den kliniske erfaring og mønstergenkendelse øges, overgår vedkommende i tiltagende grad til en system 1 domineret tænkning. De to systemer er komplementære og nødvendige, et system er ikke bedre end dets modpart.

I USA, Canada og Storbritannien, har man dedikerede afdelinger for Clinical reasoning og Critical thinking med egne professorater

Arbejder man kun i system 1, vil man være hurtig og effektiv, men mere sårbar for fejldiagnoser forårsaget af kognitive bias og det generelle fravær af evidensbaseret stringens.

Omvendt, vil lægen, der udelukkende arbejder i system 2, være grundig, men urimeligt langsom og ineffektiv. Ganske uforeneligt med et allerede presset sundhedsvæsen.

Således er (læge)kunsten som diagnostiker forsætligt at kunne bevæge sig mellem de to systemer på de optimale tidspunkter i den diagnostiske proces.

Drejebog for god diagnostik

En forudsætning for at kunne gøre dette er:

1) Opmærksomhed på og refleksion over, hvordan man tænker som diagnostiker – metakognition

2) Viden om den diagnostiske proces, informationsindsamling, forståelse af sandsynligheder og tests samt hypotese og diagnose generering

3) Kendskab til de mindst 50 etablerede kognitive bias, som har direkte diagnostisk betydning i en klinisk kontekst.

I udlandet, dvs. USA, Canada og Storbritannien, har man dedikerede afdelinger for Clinical reasoning og Critical thinking med egne professorater på institutterne for medicinsk uddannelse.

Herhjemme er man stadig ved at tage de første skridt: Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har dannet et nyt netværk for sundhedsfaglige med interesse for diagnosesikkerhed, herunder den diagnostiske proces.

Brug for flere tiltag

Men det er vores holdning, at der er brug for mere gennemgående og systematiserede tiltag.

1) De medicinske fakulteter skal sammensætte et regelret fag i klinisk diagnostisk tænkning, så begreberne og nomenklaturen bliver en del af vores fælles fagsprog som læger.

2) Kliniske forskere skal i samråd med kognitive psykologer udtænke veldesignede studier, der skal undersøge og forstå diagnostisk tænkning som f.eks. effekten af førsteprincipræssonement.

3) Patientforløb med diagnostiske fejl skal deles i klinikken og betragtes som vigtig kollektiv læring, og brugen af kendte evalueringsredskaber skal systematisere afklaringen af, hvilke diagnostiske bias der var afgørende for udfaldet. Uddannelsesansvarlige læger og dygtige klinikere bør etablere rum og muligheder (konferencetraditioner og diagnostisk feedback-kultur) for deling af velkalibrerede tankeprocesser til yngre såvel som ældre kolleger.

Vi håber, at dette indlæg kan være med til at skubbe den vigtige manglende brik frem i lyset.

