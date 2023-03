Genmab-middel på spring til at forbedre behandlingen af lymfomer

Genmabs nye guldfugl kommer formentlig til at hedde epcoritamab, der viser enormt lovende resultater i en lang række kliniske forsøg som behandling til patienter med forskellige former for lymfomer. Overlæge Jacob Haaber forventer, at behandlingen kommer på markedet i 2023 og vil få stor betydning for mange patienter.