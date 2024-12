Patienter med relaps eller refraktær follikulært lymfom havde i et nyt fase 3-studie markant gavn af tillæg af immunterapien tafasitamab til standardbehandlingen med lenalidomid plus rituximab. I hvert fald reducerede kombinationen af de tre stoffer markant patienternes risiko for sygdomsprogression og død sammenlignet med behandling med placebo plus lenalidomid plus rituximab. Resultaterne er netop præsenteret late breaking på årskongressen for American Society of Hematology (ASH). Ifølge en af forskerne bag studiet rummer resultatet et stort potentiale i behandlingen af denne...