Magnus Heunicke: Den nuværende regering kommer ikke til at finansiere psykiatriplanen

Sundhedsminister Magnus Heunicke afviser i et interview hos Altinget en fuld finansiering af den kommende 10-årsplan for psykiatrien. Han lægger derimod op til, at de kommende regeringer løbende skal finde de penge, der skal til for at nå i mål med planen.