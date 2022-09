Stor risiko for dyrere sundhedsvæsen med ringere kvalitet efter sundhedsaftalen

Ingen i Danmark har lang afstand til sundhedsvæsenet. Problemet er i høj grad, at kerneydelsen er gået fra patienterne til administrativt arbejde. Man tager ansvar for tidsrøvende dokumentation og i mindre grad for patienterne for at holde ryggen fri, skriver tidligere overlæge og nuværende ortopædkirurgisk konsulent, Aksel Holm.