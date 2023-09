Godt 50 år efter at den frie abort blev indført i Danmark, kommer Det Etiske Råd med nye anbefalinger til, hvor grænsen for fri abort bør være. Det Etiske Råd skriver i en pressemeddelelse, at et stort flertal af rådets medlemmer vil have hævet grænsen fra den nuværende 12. graviditetsuge til 18. graviditetsuge. Leif Vestergaard Pedersen, formand Det Etiske Råd, siger: »Abort er et svært emne, som vækker stærke følelser, fordi der er så meget på spil, og det ikke...