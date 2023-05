Fri abort skal fremover ikke kun gælde fra 18-årige og op, hvis det står til regeringen. På 50-årsdagen for fri abort i Danmark, annoncerer ligestillingsminister Marie Bjerre (V), at man vil sænke aldersgrænsen, så unge fra 15 år kan få en abort uden forældresamtykke, så det stemmer overens med den seksuelle lavalder. »Regeringen ønsker, at unge kvinder skal kunne bestemme over deres egen krop og eget liv. De skal selv kunne træffe valget om, hvorvidt de skal have en abort,«...