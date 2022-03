Etisk Råd: Sundhedsvæsenets ledelse skal fokusere mere på omsorg

Mange års fokus på produktion har haft konsekvenser for omsorgen for den enkelte patient og sat sundhedsvæsenets sjæl under pres, siger Etisk Råd i et nyt debatoplæg. Ledende kræftoverlæge fra Vejle Sygehus erkender, at patientomsorgen har stået i skyggen af kræftpakkernes enorme behandlingsmæssige succes.