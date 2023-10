Hjælp på vej til udenlandske læger, der vil arbejde i Danmark

Et politisk flertal blæser nu til kamp mod de tårnhøje sagsbunker i Styrelsen for Patientsikkerhed, der betyder, at ikke-EU læger må vente næsten tre år på at få behandlet deres ansøgning om dansk autorisation. Området tilføres 23,1 mio. kr. over de næste 2 år. »Positivt at der nu viser sig en erkendelse af, at det her kan vi simpelthen ikke acceptere,« siger Lægeforeningen.