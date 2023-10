16 ud af 17 medlemmer af Det Etiske Råd er af den overbevisning at det ikke er muligt at etablere en forsvarlig regulering af aktiv dødshjælp, og anbefaler derfor, at aktiv dødshjælp ikke legaliseres i Danmark. Med en så kontant udmelding, bør regeringen for alvor genoverveje, hvordan drøftelserne om at sikre en værdig død skal fokuseres, lyder det fra formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke i en pressemeddelelse: »Det Etiske Råd påpeger, at dødshjælp risikerer at medføre uacceptable ændringer af grundlæggende...