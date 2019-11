Det er vigtigt at kunne finde den sjældne sygdom mellem et utal af velkendte sygdomme, da den kan være forbundet med stor komorbiditet. Men det er en svær disciplin, siger praktiserende læge.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvordan spotter du nålen i høstakken? Det spørgsmål stiller praktiserende læge Dorte Navntoft, når hun afholder kursus ved Lægedage 2019. Hun mener, at lægerne trænger til en opdatering på de lidelser, de sjældent ser. »Når vi har behov for at lære mere om sjældne sygdomme, skyldes det, at flere af disse lidelser har stor komorbiditet. […]