Det bliver »vanskeligt« for samtlige regioner at nå målsætningen om at reducere alle former for tvang i psykiatrien samt halvere antallet af bæltefikseringer inden 2020.

Det fremgår af en ny årsrapport fra Sundhedsstyrelsen om tvang i psykiatrien i 2017,

Den nye rapport viser, at andelen af psykiatriske patienter, der bliver bæltefikseret, samt andelen af bæltefikseringer over 48 timer er faldet. Samtidig er brugen af andre, mindre indgribende tvangsformer steget, hvilket gør, at brugen af tvang ikke nedbragt, men omlagt til andre former. Og det finder Sundhedsstyrelsen »bekymrende« og »langt fra tilfredsstillende«.

2020-målsætningen I 2014 indgik daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en aftale med Danske Regioner om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020. Den fælles målsætning er at reducere anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020 samt at reducere alle former for tvang.

»Det kræver en gennemgribende kulturændring at vende udviklingen, og det kræver simpelthen, at ledelsen på alle niveauer vedvarende har fokus på det. Men vi er nødt til at tage bestik af, om der fremover skal andet og mere til for at nå målet,« siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Janet Samuel i en pressemeddelelse.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ser det som godt nyt, at tallene sort på hvidt fortæller, at det er muligt at begrænse brugen af bæltefikseringer

»Der er sket et ganske lille fald nationalt det seneste år, og jeg deler Sundhedsstyrelsens bekymring for, om dette betyder, at vi ikke når målsætningen en reduktion i den samlede anvendelse af tvang i 2020,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Ressourcer og overskud er en mangelvare

Formand for psykiatriudvalget i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen (S) ser mere det positive i at der er sket et fald fra at 1.657 i patienter på psykiatriske hospitaler blev bæltefikseret i 2016 til, at antallet var 1.431 i 2017. Hun er glad for, at færre patienter bliver bæltefikseret, men mener, at økonomien mangler for at kunne nå målsætningen om en halvering af bæltefikseringer i 2020.

»Vi kan se den rigtige udvikling i de nye tal, og det er positivt. For vi skal blive bedre til at undgå tvangsforanstaltninger. Det er et langt sejt træk at når i mål, men viljen er der til at nedbringe brugen af tvang, men der mangler ressourcer og overskud i en meget travl hverdag«, siger Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

Særligt Region Hovedstaden og Region Syddanmark har været gode til at nedbringe antallet af bæltefikseringer, og de har derfor en stor del af æren i at udviklingen med at nedbringe antallet af bæltefikseringer er nedadgående.