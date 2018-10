Læger møder regeringens kommende sundhedsreform med skepsis

Regeringen vil ved hjælp af 21 nye sundhedsfællesskaber bygge bro mellem sygehus, praktiserende læge og kommune og dermed sikre sammenhæng. Det sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin tale ved Folketingets åbning i dag.

Således løftede han sløret for den kommende sundhedsreformen, der som et led i sammenhængsreformen skal sætte borgeren, mennesket, patienten i centrum.

I talen fortalte statsministeren, at de 21 nye sundhedsfællesskaber bliver bygget op omkring et af de nye akutsygehuse. De vil i gennemsnit dække fire til fem kommuner og være en ny drivkraft for, at behandlingen bliver sammenhængende.

»Målet er at skabe den organisering, der bedst muligt kan drive udviklingen af vores sundhedsvæsen frem, så et godt sundhedsvæsen bliver endnu bedre til gavn for borgeren,« sagde Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale.

Statsministeren fortalte, at regeringen fremadrettet vil fokusere på at sikre, at der bliver taget trygt og ordentlig hånd om patienten og fastslog, at sundhed først og sidst handler om at hjælpe mennesker. Han understregede dermed, at det er mennesket, der skal sættes før systemet.

»Sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne skal arbejde tættere og bedre sammen og tilrettelægge et bedre og mere overskueligt forløb hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

Skeptisk Lægeforening

Statsministeren kom ikke ind på spørgsmålet, der har floreret den seneste tid, om hvorvidt regionerne overlever.

Hos Lægeforeningen mødes forslaget om de 21 sundhedsfællesskaber med stor skepsis. Den går ud fra, at sundhedsfællesskaberne er tænkt som en afløser for regionerne, selvom planerne endnu er meget ukonkrete.

Til trods for at regionerne langt fra er perfekte, advarer Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing mod at lave snuptagsløsninger uden at involvere læger og andre fagpersoner.

»Hertil kommer, at sundhedsvæsenet i forvejen er så presset, at en helt ny struktur kan resultere i længere tids reformlammelse og et stort forbrug af ressourcer, som går fra andre opgaver,« siger han i en kommentar.

Yngre Læger mangler substans

I et forsøg på at få indflydelse på den nye sundhedsreform sendte sygehussamarbejdet, herunder Yngre Læger, Overlægeforeningen, Sundhedskartellet, FOA og HK, mandag et åbent brev til statsministeren.

Efter dagens åbningstale, synes brevet at være forgæves.

»Jeg har oplevelsen af, at der lige nu laves strukturændringer for strukturændringernes skyld, og at man ikke fokuserer på, hvad behovene i sundhedsvæsenet reelt set er,« siger formand for Yngre Læger Camilla Rathcke.

Hun er bekymret for, hvordan problemerne med manglende ressourcer og sammenhæng på tværs af sektorer bliver løst. Hun mener, at regeringen har forsøgt at løse problemerne ved at flytte hegnspælene, hvilket ikke er at bringe dem nogle skridt videre.

Til trods for, at statsministeren taler om, at sundhedsfællesskaberne er et tiltag, der skal skabe sammenhæng, mener Camilla Rathcke ikke, at der er substans nok i det.

»Jeg mangler at se, hvorledes den har tænkt sig at skabe sammenhæng, fordi at lave sundhedsklynger versus regioner er jo ikke at skabe sammenhæng, det er bare at lave ny struktur,« siger hun.

Mangel på ressourcer

Andreas Rudkjøbing medgiver, at strukturen i sundhedsvæsenet kan diskuteres, men det egentlige problem ligger i mangel på ressourcer i forhold til opgaverne.

Her lægger han vægt på, at samtlige regioner må skære for at få næste års budgetter til at hænge sammen, at medicinske afdelinger i fem ud af fem regioner er plaget af overbelægning, og at Arbejdstilsynet er en hyppig gæst på afdelingerne.

Det skaber et mismatch, da der i de kommende år kommer flere ældre, som har brug for behandling, pleje og omsorg.

»Det burde bekymre både statsministeren og resten af regeringen, at der i årene 2016-2017 kun er ansat fire personer netto på de offentlige sygehuse, mens antallet af patienter er steget med 55.000,« lyder det fra Andreas Rudkjøbing i en skriftlig udtalelse.

Regionernes fremtid usikker

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) stiller efter statsministeren åbningstale en lang række spørgsmål til, hvordan indholdet af det nye tiltag skal være. Det mener hun ikke, fremgår klart i oplægget.

»Det er svært at kommentere på indholdet, når man ikke får noget at vide om, hvordan sundhedsfællesskabene skal fungere, hvad de skal kunne, samt hvad relationerne til styringen af resten af sundhedsvæsenet og dermed også regionernes opgaver er,« siger hun.

Hun stiller desuden spørgsmålstegn ved, hvem der skal sørge for sammenhæng i, det der sker på tværs af klyngerne. Hvem skal sikre sammenhæng der, hvor patienterne bevæger sig på tværs af sygehusene? Hvem skal tage stilling til, hvilke sygehusfunktioner der skal ligge på hvilke matrikler? Hvem skal tage et bredere ansvar for det samlede sundhedsvæsen i forhold ambulancedrift og samarbejdet med almen praksis?

Stephanie Lose håber, at regionerne får lov at bestå, men hun er ikke i tvivl om, at der er kræfter i regeringen, der vil benytte enhver lejlighed til at skrive regionerne ud af sundhedsvæsenet

»Vi har i regionerne i mere end ti år bevist, at vi kan drive en omstilling af sundhedsvæsenet. I stedet for at bruge en masse kræfter på at tænke på, hvordan man kan skrive os ud, burde man vende det på hovedet og fokusere på, hvordan man kan bruge vores erfaringer og evner til at drive den omstilling, jeg tror alle er enige i, der skal foregå,« siger hun.