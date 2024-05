Regeringen og resten af Folketinget har forpligtet sig til at evaluere den samlede coronaindsats. Det er de Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgren, der står bag forslaget om en samlet evaluering. Det skriver TV2. Det er forskningsinstituttet Vive, der skal foretage undersøgelsen. Undersøgelsen skal kortlægge konsekvenserne af de politiske beslutninger, der blev truffet under coronaepidemien. »Det er godt, at evalueringen er blevet skubbet til nu. Der er en meget bedre rammesætning for at igangsætte undersøgelsen,« siger Socialdemokratiets sundheds- og epidemiordfører, Flemming Møller...