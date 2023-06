Sundhedspersonale overalt i den regionale og kommunale sundhedssektor stod i første række for at blive smittet, da coronavirus gjorde sit indtog i 2020. Nu viser en detaljeret kortlægning af arbejdsrelateret COVID-19 i hele den danske arbejdsstyrke, at ikke kun sundhedspersonale, men også ansatte inden for en lang række andre erhverv var mere udsat for smitte end den øvrige befolkning. En forskergruppe fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har stået i spidsen for undersøgelsen. Den omfatter 2,4...