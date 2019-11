Danske Regioner: Derfor indfører vi Qaly i 2020

Medicinrådet er glade for, at det til efteråret næste år kan bruge Qaly-metoden til at vurdere ny sygehusmedicin. Metoden forventes at øge transparensen omkring rådets beslutninger, siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fra efteråret 2020 skal Medicinrådet tage Qaly-metoden i brug som hjælp til at vurdere, om ny sygehusmedicin kan anbefales som standardbehandling. Metoden indføres for at gøre det lettere at sammenligne effekten af ny medicin på tværs af forskellige sygdomme, forklarer Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg: »Qaly er en enhed. Ved at bruge […]