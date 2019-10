»Vi har gjort det igen og har ændret standardbehandling«

Overlæge Mansoor Raza Mirza kunne afrunde diskussionen af tre banebrydende studier om PARP-hæmmere til patienter med ovariecancer, der fører til ny standardbehandling i 1. linje. Han tror på, at det kan føre til, at patienter med ovariecancer på et tidspunkt vil blive raske.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

BARCELONA (Dagens Medicin) – »Yes! The time has come to offer all patients a PARPi« Med den sætning på storskærmen afsluttede overlæge Mansoor Raza Mirza fra Rigshospitalet sin diskussion af de tre store studier, der alle havde undersøgt PARP-hæmmere til behandling af ovariecancer, som blev præsenteret på Presidential Symposium på ESMO. »Vi har gjort det […]