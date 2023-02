Professor Søren Dinesen Østergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien modtager Lewis Alan Opler-pris for sin forskning i klinisk psykometri. Søren Dinesen Østergaard er den første internationale modtager af den prestigefulde pris, der er opkaldt efter psykiateren Lewis Alan Opler og uddeles af The International Society for CNS, Clinical Trials and Methodology, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Lewis Alan Opler var en af ophavsmændene til den såkaldte Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), der er den mest anvendte...