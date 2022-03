Dansk læge på vej til Ukraine for at hjælpe landets sundhedsvæsen

Mads Geisler tager fredag mod Ukraine for Læger uden Grænser. Den ustabile situation gør, at det stadig er uklart, hvad han præcis skal lave. I første omgang bliver det fra dag til dag at sortere i, hvordan han og andre udenlandske sundhedsfaglige bedst kan hjælpe deres ukrainske kolleger.