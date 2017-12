Det fremgår af Dansk Hoftealloplastik Registers årsrapport for 2017, at 97 pct. af de patienter, der er opereret med primær THA, er registreret i databasen. Indikatoren er opfyldt på landsplan. Hovedstaden opfylder ikke standarden, hvilket måske kan kædes sammen med indførelsen af Sundhedsplatformen. Det har været en tendens, at komplethedsgraden for reoperationer har ligget lavere, og i år er ingen undtagelse. Det tyder på, at der er omstændigheder, som gør det svært at opnå en tilsvarende høj komplethedsgrad for revisions-THA, lyder det.

Andelen af patienter med grundlidelse primær artrose, der reopereres efter primær THA, er lidt højere end den fastsatte standard på seks pct. (6,3 pct.). Det er uvist hvorfor, og der opfordres derfor i rapporten til at foretage lokale audits med det formål at klarlægge strukturelle problemer. Centre med få operationer, som ikke opfylder indikatoren, bør overveje at stoppe med at lave THA, lyder det. Patienter med grundlidelse frisk eller følger efter proksimal femurfraktur, der reopereres efter primær THA, opfylder heller ikke standarden. Flere afdelinger har varierende indikatoropfyldelse fra år til år. Over en femårig periode bliver lidt for mange af de patienter, der har fået lavet primær THA med grundlidelse primær artrose, reopereret. Andelen af patienter, som ikke er revideret, bør ligge på >96 pct., men er på 94,6 pct. på landsplan. Til gengæld lever andelen af primær THA-operationer med grundlidelse primær artrose og revision pga. aseptisk løsning, som er revideret uanset årsag inden for 5 år efter operationsdato, op til standarden på >99 pct.