Årsrapporten fra Dansk Knæalloplastikregister for 2016 viser, at 7,3 pct. af knæpatienterne blev genindlagt inden for 30 dage efter operation. Det er færre sammenlignet med i 2014 (8,4 pct.). Indikatoren er opfyldt på landsplan (<=10 pct.), men der ses en betydelig variation regionerne imellem. I Nordjylland og Syddanmark genindlægges 5,8 pct. af patienterne, mens det […]