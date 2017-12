Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Overlevelsen for patienter med ventrikelkræft, som tilbydes præoperativ onkologisk terapi med kurativt sigte, er høj – og på højde med de bedste internationale resultater, lyder det i årsrapporten for 2016 fra Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase. På landsplan er 84,7 pct. af patienterne i live et år efter påbegyndt behandling, og de fire centre opfylder […]