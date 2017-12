Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Årsrapporten for 2016 fra Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register viser, at patienter med lungekræft venter for længe på den onkologiske behandling. 77 pct. af patienterne behandles inden for 42 dage. Patienterne venter kortere tid, end de gør på kirurgi, men der er langt til standarden på 85 pct. Årsagen skal findes […]