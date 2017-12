Behandlingsresultaterne på landsplan for MDS er, mht. 180-dagesmortalitet, 1- og 5-årsoverlevelse stabil og ensartet regionerne imellem, viser Dansk Akut Leukæmi Databases årsrapport for 2016. Det er første gang, der er opgjort 5-årsoverlevelse på MDS-patienter. Hvad angår 3-årsoverlevelsen, varierer den signifikant. På landsplan ligger den på 43,2 pct. I Region Syddanmark og Nordjylland ligger den på henholdsvis 36,6 pct. og 34,9 pct., mens den i Hovedstaden ligger på 51,4 pct. Det nævnes i rapporten, at Syddanmark generelt har ældre patienter og flere med høj IPSS-score end Hovedstaden. Variationen skal tolkes forsigtigt, da gruppen er meget heterogen og patientantallet lille, lyder det.

87,2 pct. af MDS-patienter får foretaget en cytogenetisk undersøgelse på diagnosetidspunktet. Det er under standarden på 90 pct. Undersøgelsen har en central betydning for prognosticering og behandling af patienterne. For de ældste og skrøbeligste patienter, som udgør en stor del af patientgruppen, er behandlingen dog uafhængig af den cytogenetiske profil, hvilket kan tænkes at afspejle sig i tallene, lyder det.

Overgangen til Sundhedsplatformen gør, at data fra Herlev-Gentofte Hospital kan have mangler. Databasen er under udvikling. Der arbejdes på at indføre opdaterede prognostiske markører.