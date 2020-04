COVID-19 anerkendes nu som arbejdsskade

En ny vejledning fra Arbejdstilsynet slår fast, at sundhedspersonale kan få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade. For praktiserende læger gælder særlige vilkår alt efter, hvordan de er ansat.

Sundhedspersonale, som er eller har været smittet med COVID-19 på sit arbejde, kan nu få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade.

Det fremgår af en ny vejledning, som Arbejdstilsynet har udsendt.

»Når samfundet beder sundhedsprofessionelle om at stå i frontlinjen, mens resten af samfundet er lukket ned, er det afgørende at sikre både deres helbred og rammerne for deres egen og deres pårørendes tilværelse,« siger Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse fra Lægeforeningen.

Den nye vejledning betyder, at sundhedspersonale som praktiserende læger, hospitalslæger og andre faggrupper med tæt patientkontakt ikke skal påvise en konkret smittekilde for at få coronavirus anerkendt som en arbejdsskade.

Sådan er du dækket som praktiserende læge For dig, som er praktiserende læge og ejer et ydernummer: Har du et ydernummer som praktiserende læger, betegnes du som selvstændig erhvervsdrivende. Du er både arbejdsgiver og arbejdstager. For dig er det ofte valgfrit at tegne en arbejdsskadeforsikring, og du er derfor kun dækket, såfremt du har tegnet denne forsikring. Driver du dog din praksis som selskabsform (ApS eller andet), er det et krav, at du har arbejdsskadeforsikringen. Har du tegnet en arbejdsskadeforsikring, vil din evt. sag om skade og erstatning behandles, som du var lønmodtager. For dig, der er ansat i et lægehus: Du er eksempelvis lægesekretær, sygeplejerske eller praktiserende læge, som er ansat i en lægeklinik. Du er dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, som er lovpligtigt for ejeren af ydernummeret at tegne. Kilder: Lægeforeningen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, PLO

Vejledning møder kritik fra Lægeforeningen

Arbejdstilsynets retningslinjer kommer efter, at Lægeforeningen i slutningen af marts anmodede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen om at sikre vilkårene for læger, der bliver alvorligt syge eller får mén af COVID-19.

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing anerkender, at regeringen har taget foreningens henvendelse alvorligt, men mener ikke, at vejledningen er god nok. Han er blandt andet skeptisk overfor, om den vil sikre læger og sygeplejersker tilstrækkeligt gode betingelser for erstatning.

»Sundhedsvæsenets medarbejdere befinder sig i en udsat situation med mange ubekendte, som vi ser på med stor alvor. Hvis ikke arbejdsskadesystemet er klart i denne situation, så øger det usikkerheden overfor hvordan man er stillet arbejdsmæssigt i fremtiden, og om ens familie også bliver ramt«, siger han i en pressemeddelelse.

Arbejdstilsynets vejledning blev udsendt 21. april 2020 og beskriver blandt andet, at sundhedspersonale ikke skal bevise en konkret smittekilde, men at det er tilstrækkeligt at sandsynliggøre, at smitterisikoen er sket på arbejde.

Pr. 17. april 2020 har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som behandler arbejdsskadesager, modtaget omkring 20 anmeldelser relateret til COVID-19 og har ikke afgjort nogen sager om coronavirus endnu, oplyser de på sin hjemmeside.