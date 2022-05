Hovedstaden forventer millionbesparelse på skrottet aftale med praksislæger

Praktiserende læger i Region Hovedstaden vil fra 1. juli ikke længere kunne opkræve et særskilt honorar for at måle langtidsblodsukker i egen praksis. Ved at droppe ordningen forventer Region Hovedstaden en årlig besparelse på 5,5 mio. kr.