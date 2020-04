Coronakrisen får psykiatrien til at udvide med flere telefon- og videokonsultationer

Regionerne har ændret ambulante aktiviteter i psykiatrien til telefon og video, og udvider desuden med flere hjemmebesøg for at mindske smitterisikoen.

For både at skærme psykiatriske patienter med svækket immunforsvar og forhindre smittespredning til medarbejdere har coronakrisen fået alle regioner til at omlægge store dele af især den ambulante aktivitet i psykiatrien.

Det er først og fremmest øget brug af video- og telefonopkald, som erstatter fysisk fremmøde i ambulatorierne, ligesom hyppige hjemmebesøg blandt patienter i psykiatrien i nogle tilfælde sker som et alternativ til en indlæggelse.

Hjemmebesøgene betyder også, at de mennesker, der er ramt af svær angst – der kan blive udløst af frygten for at få coronavirus – ikke behøver at forlade deres trygge rammer.

»Jeg er glad for, at medarbejderne i psykiatrien viser en meget hurtig omstillingsparathed, så vi så vidt muligt også kan nedbringe smitterisikoen for patienter og personale med tilknytning til psykiatrien,« siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Danske Regioner har dog ikke tal for, hvor meget brugen af eksempelvis video- og telefonopkald er steget i løbet af de seneste uger.

Mere at lave efter corona

Både almen praksis og andre steder i sundhedsvæsenet har oplevet en nedgang i antallet af patienter, og hvis det samme skulle være tilfældet i psykiatrien, så vil der vente et stort arbejde efter krisen, siger Sophie Hæstorp Andersen.

»Det kan ændre på det samlede billede af aktivitet i psykiatrien senere, fordi vi fremadrettet kan møde flere borgere med brug for hjælp, end vi har forventet,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Henvend dig ved din almindelige læge

Danske Regioner har i samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation tidligere været ude at opfordre danskerne til stadig at henvende sig ved egen læge med de sygdomme, som de også før coronakrisen ville have henvendt sig med. Det samme gør sig gældende, når det kommer til psykiatriske sygdomme:

»Det er præcis lige så vigtigt som før, at man henvender sig ved sin almindelige læge, hvis man oplever problemer med psyken, så man kan få den hjælp, man har behov for,« siger Sophie Hæstorp Andersen.