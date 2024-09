I begyndelsen af 2020 bredte der sig en pandemi ud over hele verden. Navnet var COVID-19, som hurtigt fyldte alt i mediebilledet. Folk blev ekstremt syge, nogle døde, men for de fleste af os var det heldigvis bare en forbipasserende sygdom, der enten krævede et par dage i sengen eller var næsten helt symptomfri. I takt med at sygdommen bredte sig, stod det også hurtigt klart, at sygdommen ramte ældre hårdere end yngre, og at mange børn gik næsten helt...