Er man som barn smittet med RSV og må en tur forbi hospitalets ambulatorie, er risikoen for at blive indlagt markant forøget sammenlignet med ved infektioner med SARS-CoV-2 omikron eller influenza. Det viser et stort svensk studie, hvor forskerne har indhentet data på mere end ét års ambulante besøg blandt børn med en respiratorisk infektion. Studiet viser, at børn, som må en tur forbi hospitalet med en RSV-infektion, for størstedelens vedkommende bliver indlagt. Det samme gælder kun omkring en fjerdedel...