STPS-direktør deler ikke lægernes modvilje mod forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker

Læger og sygeplejersker er stadig uenige, om sygeplejersker skal have et forbeholdt virksomhedsområde. Lægeforeningen peger på problemer for patientsikkerheden og risiko for unødvendigt ekstraarbejde for læger. Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) forstår ikke postyret.