Det skal være slut med store forskelle på kommunale sundhedstilbud inden for forebyggende indsatser. Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet, at der skal laves en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen og kvalitetsstandarder for bestemte kommunale sundhedstilbud. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Mere end en mio. mennesker lever i dag med diabetes, KOL, hjerte-kar-lidelser eller andre kroniske sygdomme, og ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil tallet stige i de kommende år. Med den nye nationale kvalitetsplan...