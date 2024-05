DEBAT: Selvom det måske er for tidligt at anbefale faste som en officiel behandlingsmetode, bør faste integreres mere i lægers rådgivning og anbefalinger til patienter, skriver kommende læge.

Faste, en periode med frivillig afholdenhed fra mad og drikke, har været praktiseret i årtusinder af forskellige årsager, herunder religiøse, kulturelle og sundhedsmæssige.

Der er flere måder at faste på, en af dem er periodisk faste (på engelsk: intermittent fasting) som aktuelt er et populært fænomen. Her har man et spisevindue på cirka en tredjedel af dagen, hvor man kan indtage mad og drikke, mens man afholder sig fra det i den resterende tid.

Faste medfører bl.a. et metabolisk skift i kroppen, hvor man i stedet for at forbrænde glukose forbrænder fedt, og mekanismer aktiveres i kroppen for at cope med faste-situationen, herunder DNA-reparation, autofagi og antioxidativt forsvar. Disse faktorer anses i øvrigt også som grundlæggende faktorer i aldring og cancerudvikling.

Dyrestudier har vist en række sundhedsmæssige fordele ved faste, såsom vægttab, lavere blodtryk og puls, reduceret insulinresistens, og forbedret lipidprofil. Det er også blevet observeret, at faste kan mindske risikoen for visse sygdomme som stroke, Parkinsons, Alzheimers og cancer, samt at faste kan reducere inflammation og forlænge levetiden.

Det viser menneskestudier

Mens dyrestudier er lovende, er resultaterne fra menneskestudier mere sparsomme og begrænsede.

Dog viser flere studier, at faste muligvis kan 1. reducere risikoen for type 2-diabetes ved at øge insulinfølsomheden, 2. fremme vægttab, 3. reducere risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme, herunder blodtryk, totale kolesterolniveau, LDL og triglycerider, 4. reducere inflammation, hvilket spiller en rolle i en række sygdomme, 5. være effektiv til behandling af reumatologiske sygdomme og kroniske smertesyndromer, 6. skabe positive ændringer i tarmmikrobiomet og øge det totale antioxidant kapacitet.

Derudover indikerer et nyligt langtidsstudie fra 27. februar 2024, at faste muligvis kan sænke patienters biologiske alder sammenlignet med deres kronologiske alder. En patient, der havde fastet i 45 år, så sin biologiske alder reduceret med 5,9 år. Samme konklusion kom dokumentarprogrammet ‘Snyd din alder – yngre på 12 uger’ også frem til, hvor alle tre deltagere oplevede en formindskelse af deres biologiske alder.



En konservativ behandlingsform

Lægestuderende bliver allerede i starten af deres uddannelse instrueret i at undersøge for helbredsfaktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) under anamneseoptagelse.

Samtalen mellem lægen og patienten fokuserer ofte på at motivere patienterne til at forbedre disse faktorer. Dette kan inkludere opfordringer til at stoppe med at ryge, følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fysisk aktivitet, mindske alkoholforbruget og spise en sund og varieret kost. Formålet er at det kan forbedre helbredet og mindske risikoen for en række sygdomme som f.eks. hjerte-karsygdomme, diabetes og apopleksi.

Faste er ligesom helbredsfaktorerne en konservativ behandlingsform, der ikke kræver medicin eller operation. Det er let for patienterne selv at implementere, fordi det ikke kræver udstyr, medicin, kirurgi eller penge. For samfundets side betyder det også, at det ikke vil belaste samfundet økonomisk, og det kan samtidig potentielt føre til en sundere befolkning, hvilket vil frigive ressourcer i sundhedsvæsenet, reducere sygefraværet og føre til økonomiske besparelser for samfundet.

Selvom det måske er for tidligt at anbefale faste som en officiel behandlingsmetode, bør faste integreres mere i lægers rådgivning og anbefalinger til patienter. Det kan gøres på linje med andre ikke-medicinske og ikke-kirurgiske tiltag, som læger anvender i deres daglige arbejde for at forbedre patienters sundhed, da faste indtil videre tyder meget på, at det er en hensigtsmæssige måde at forbedre sundheden på, og det er både let for patienterne at gennemføre og kan være økonomisk fordelagtigt for både samfundet og patienten.

Dog er yderligere forskning og større menneskelige studier nødvendige for at etablere sikkerhed for forskellige patientpopulationer, og opnå større evidens for de forskellige fasteregimer.