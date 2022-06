Cheflæge efter nyt studie: Bør overveje stråleterapi som standardbehandling ved endetarmskræft

Strålebehandling kan i de fleste tilfælde helbrede patienter med endetarmskræft, uden at patienterne skal opereres med risiko for efterfølgende stomi. Det viser dansk forskning præsenteret på ASCO. Forsker bag studiet mener, at stråleterapi bør overvejes som standardbehandling.