Beskyttelse af data er en grundrettighed

I jagten på at dele og bruge patientdata så meget som muligt glemmer dele af branchen hurtigt, at der også er en bagside af medaljen. "Vi bliver hurtigt forført af alle de data, vi kan indsamle," lyder det fra jurist.

Når sundhedsvæsenet snakker om brugen og deling af patientdata, bliver dele af branchen hurtigt forblændet og forført at mulighederne. Det siger jurist og medejer af Carve Consulting Birgitte Kofod Olsen, der maner til besindighed og advarer om, at man ikke lader sig forføre af data.

»Vi bliver hurtigt forført af alle de data, vi kan indsamle, uden at vi gør det helt klart, hvad vi ønsker at bruge dem til. Det er en ukritisk tilgang, hvor vi hopper i datahavet og ser, hvad vi finder,« siger Birgitte Kofod Olsen.

Hun minder om, at borgerne, om de vil det eller ej, er omfattet af en persondatabeskyttelse.

»Man er nødt til at acceptere, at persondatabeskyttelse er en grundrettighed, og man kan som borger ikke lade sig krænke. Det er noget, staten har bestemt for at forhindre, at borgerne gør noget, der måske ikke er livstruende, men som er krænkende for deres grundrettigheder,« siger Birgitte Kofod Olsen og fortsætter:

»Det princip har vi jo allerede mange steder. Det er det samme, som når vi spænder sikkerhedsselen i bilen. Der går staten også ind og siger, at vi begrænser jeres frihed til selv at bestemme, for vi mener, det her er bedre. Det er den samme overvejelse, man skal lægge ned over de her data. Det kan godt være, at borgerne mener, det er helt i orden, og vi har ikke noget at skjule. Men der skal staten være garant for, at vi ikke udleverer hele vores privatliv, uden at der er behov for det,« siger Birgitte Kofod Olsen.

Mennesket er målet i sig selv

Hun pointerer, at når man kaster sig ud i at lede efter ting i store datasæt, så kommer man hurtigt på kanten med princippet om forhåndsbestemthed og proportionalitet. I den sammenhæng nævner hun et eksempel fra Gladsaxe Kommune.

»Her indsamlede man data fra familier, der ikke var i risiko for noget som helst, men det gjorde man for at finde den her ene procent af familier, hvor der var udsatte børn,« siger Birgitte Kofod Olsen.

Hun understreger, at vi selvfølgelig skal hjælpe udsatte børn, men at det ikke skal gøres med et middel, hvor privatlivet for alle børnefamilier bliver afdækket.

»Det er jo tilbage til Immanuel Kants tid, hvor han sagde, at mennesket ikke må blive et middel til at opnå et mål, for mennesket er allerede målet i sig selv.«

Den kritik er praktiserende læge og medlem af PLO’s it- og dataudvalg Henrik Dibbern enig i.

»Man kan se rigtig mange eksempler, hvor forskere har været inde og kaste nettet ud for at finde en sammenhæng, men hvor de på forhånd ikke har stillet op, hvad det var for en hypotese, de arbejdede efter,« siger Henrik Dibbern, der også er tidligere formand for PLO.

Fornemmelsen af fortrolighed

Han er bekymret over, hvordan borgerne vil reagere, hvis de en dag opdager, at alle deres sundhedsdata, som de i fortrolighed har fortalt til deres praktiserende læge, pludselig florerer blandt flere af sundhedsvæsenets aktører.

»Den største bagside er, når det på et tidspunkt for alvor går op for almindelige mennesker, at enhver oplysning går videre til alle andre, der kunne komme i kontakt med dem af den ene eller anden årsag. Det tror jeg ikke, de vil være så positive over for, for det handler jo i bund og grund om fornemmelsen af fortrolighed,« siger Henrik Dibbern og fortsætter:

»Bare i min lille praksis kunne jeg hurtigt finde tyve journaler, hvor patienten ikke vil synes, at det, de har sagt, ville vedkomme andre end den læge, de har fortalt det til. Så det vigtigste hensyn er, at folk selv skal tage stilling og give tilsagn til det, hvis de ønsker, at deres informationer bliver brugt til andre ting,« siger Henrik Dibbern.