De avancerede medicinske terapier som genterapier, celleterapier og vævsterapier rummer et enormt potentiale i forhold til at kurere sygdomme, som vi i dag har meget svært ved at gøre noget ved. Det kan dreje sig om genterapier til patienter med medfødte sygdomme som muskeldystrofi eller celleterapier som CAR-T til behandling af patienter med forskellige former for kræft. De avancerede terapier rummer dog også et stort potentiale i forhold til at udbedre de skader på kroppen og i hjernen, som opstår,...