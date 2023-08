Ny metode: TumorDNA i blodprøver fungerer prognostisk ved lungekræft

Internationalt forskerhold har udviklet en metode til at følge udviklingen i lungekræft ud fra cirkulerende tumorDNA i en blodprøve. Derved er det blandt andet muligt at se, om personer får tilbagefald efter behandling for lungekræft, eller om tumorerne har særlige genetiske mutationer, der gør nogle former for behandling mere egnede end andre. Metoden bør blive standard indenfor få år, mener dansk forsker, som er en del af studiet.