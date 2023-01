I december 2022 afholdt American Society of Hematology (ASH) deres årlige kongres, hvor forskere fra hele verden præsenterede det nyeste af det nyeste inden for hæmatologisk forskning. Et af de mest spændende studier var det såkaldte ALPINE-studie, som vakte tilhørernes opmærksomhed og også trak store overskrifter i tidsskrifter verden over. I ALPINE-studiet blev patienter med tilbagevendt eller behandlingsrefraktær kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfocytær lymfom (SLL) behandlet med enten zanubrutinib eller ibrutinib i et head-to-head-studie mellem de to BTK-hæmmere....