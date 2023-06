Nivolumab i første linje til patienter med Hodgkins lymfom reducerer risikoen for sygdomsprogression og død sammenlignet med behandling med brentuximab. Vores mål med dette studie har været at harmonisere behandlingen af Hodgkins lymfom på tværs af alle aldersgrupper, hvilket i sandhed har været et unikt udfald Læge Francisco Herrera fra City of Hope i Duarte, Californien Det var konklusionen på et af de store studier, der er blevet præsenteret på årets kongres for American Society of Clinical Oncology (ASCO). Immuncheckpointhæmmeren...