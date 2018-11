Sundhedsministeriet har offentliggjort listen over de lægemidler, man tiltænker at lade farmaceuter på danske apoteker genordinere til patienter, som led i et lovforslag fra sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V).

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Apotekerne skal knytte tættere bånd til det nære sundhedsvæsen, og derfor skal farmaceuterne på landets apoteker fremover have mulighed for at genordinere en række lægemidler, hvis de har gennemført et kursus i behandlerfarmaci, lyder et lovforslag (pdf)fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Som svar på et spørgsmål stillet af Enhedslistens Stine Brix har ministeriet nu […]