Regeringen uddeler millioner til nye læge- og sundhedshuse

Sundhedsministeriet har sat navn på de steder i landet, der får milliontilskud til nye læge- og sundhedshuset. I alt får 26 af landets kommuner et tilskud.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Som et forspil til regeringens længe ventede plan om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen præsenterer sundhedsministeriet nu de steder i landet, der har fået tilskud til nye læge- og sundhedshuse. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) udtaler i en pressemeddelelse, at tilskuddene til de nye læge- og sundhedshuse skal være med til at bringe sundhedstilbuddene tættere […]