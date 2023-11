Målrettet kræftbehandling kan godt betale sig – også økonomisk

Ny forskning viser, at det vil være inden for den økonomiske skive at skifte førstelinjebehandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi fra kemoterapi til venetoclax plus obinutuzumab, men ikke til ibrutinib, som fortsat er for dyrt i forhold til gevinsten for patient og samfund.