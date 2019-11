Antallet af hovedtraumer stiger

De praktiserende læger ser i stigende grad flere patienter med senfølger til hovedtraumer. Det er en kompleks og tidskrævende problemstilling at arbejde med, siger praktiserende læge, der vil undervise lægerne i at navigere bedre på området.

Speciallæger i almen medicin oplever hyppigere patienter med postcommotionelt syndrom. Men det er også en udfordring for lægen at lave behandlingsplan til patienterne, hvor både kognitive og psykologiske aspekter samt konsekvenser af kropslige symptomer og sygdomme skal indgå. De skal derfor skal have redskaber til håndteringen. »Lægerne skal have en systematisk helhedsorienteret tilgang til patienten, […]