Mens vi venter på nye retningslinjer: Sådan bør almen praksis tage hånd om osteoporose

LÆGEDAGE: På Lægedage står Bente Langdahl for 7. gang i træk for et kursus om tilgangen til patienter med osteoporose i almen praksis. Området er underprioriteret, og mange er underdiagnosticeret, men almen praksis er i en ideel position til at gøre noget ved det, siger overlægen.