Anders Fomsgaard modtager Lægeforeningens Ærespris

Lægeforeningens Ærespris 2022 går til Anders Fomsgaard, overlæge og leder af Virus Forskning & Udviklingslaboratoriet på Statens Serum Institut, professor i Infektionsmedicin, Syddansk Universitet. Han tildeles prisen for at have løftet dansk virusforskning markant og for sin karrielange indsats for diagnosticering og bekæmpelse af vira, senest under COVID-19-pandemien.