Almen praksis vil hive de svageste diabetespatienter ud af kaos

Aftalen mellem PLO og Danske Regioner om at flytte de fleste diabetespatienter til almen praksis kommer til at gavne de allersvageste, som pga. et kaotisk liv udebliver fra ambulatorierne vurderer, Anders Beich, formand for DSAM. Praksislægerne kan skabe det nærvær, der skal til, for at få dem til at dukke op.