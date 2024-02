Stor effekt af allergivaccination på allergisk astma

Personer, der lider af allergisk astma, kan markant reducere risikoen for luftvejsinfektioner og astmaforværringer ved at gennemgå et vaccinationsprogram. Læge og forsker har igangsat et nyt studie til at finde ud af, hvordan allergivaccinationer ser ud til at forbedre immunforsvarets evne til at forsvare sig overfor virus og bakterieinfektioner.