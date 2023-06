ALK kunne for ganske få dage siden fremlægge de nyeste resultater fra den danske allergifokuserede medicinalvirksomheds tabletvaccine til børn med husstøvmideallergi. Nu har ALK også fortalt om resultaterne på årets kongres for European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), og det tegner til at blive godt nyt for børn med denne allergiform. Studiet ramte sit primære endemål og alle sekundære endemål og viste derved, at behandlingen signifikant kan forbedre symptomerne og den underliggende immunologiske dysregulering hos børn med husstøvmideallergi....