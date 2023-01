»Som medicinstuderende blev jeg sat til at gå stuegang på hele sengeafsnittet alene. Selv om en overlæge gennemgik mine patienter, efter at han havde afsluttet stuegangen på en anden afdeling, var det for stort et pres for mig. Jeg kunne have ondt i maven, når jeg skulle i nattevagt.«

Akutmediciner Emil Ejersbo Iversen husker tydeligt situationen i 2014 – lang tid før specialet i akutmedicin blev oprettet – hvor han som ung lægestuderende havde et vikariat på en intern medicinsk afdeling med funktion i skadestuen. Emil Iversen forsøgte at bide tænderne sammen, men til sidst udviklede han angst og måtte forlade vikariatet.

Det er et meget vigtigt pip fra kanariefuglen, inden den skvatter ned af sin pind. Vi står i en unik situation Emil Iversen, akutmediciner, Køge Akutafdeling, Sjællands Universitetshospital

»Oplevelsen som lægevikar chokerede mig. Diskrepansen mellem den teoretisk perfekte behandling, vi blev oplært i på medicinstudiet, og virkelighedens sundhedsvæsen var ikke til at fatte. Jeg følte, at vi kollektivt svigtede patienterne hver eneste dag. Da det var inden, det akutmedicinske speciale blev indført, var oplevelsen allerværst i akutafdelingen, hvor de mest ustabile og uafklarede patienter blev overladt til den yngste læge, ofte uden supervision, da speciallægerne ikke syntes, at patienterne var interessante, før de havde fået en diagnose, der passede til deres speciale,« siger Emil Iversen.

Chok afgjorde karrierevalg

Oplevelsen i 2014 blev definerende for Emil Iversens karrierevalg.

»Den tændte en ild i mig. Jeg føler et behov for at gøre det bedre for de akutte patienter, som jeg ser som dem med det allerstørste behov for, at det er en specialist, der modtager dem og udreder dem.«

For to år siden begyndte han på hoveduddannelsen i akutmedicin, idet han fik merit for en introstilling, som han havde på akutafdelingen 18 måneder inden specialet blev oprettet. Emil Iversen er i dag 34 år og ansat på Køge Akutafdeling, Sjællands Universitetshospital, hvor han har fået mulighed for at indrette sit arbejdsliv, så han har 20 procent ikke-klinisk arbejdstid.

Han er nemlig også dedikeret til det fagpolitiske arbejde. Som bestyrelsesmedlem i Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) – og fhv. formand og desuden også fhv. næstformand i Dansk Selskab for Akutmedicin – samt grundlægger af hjemmesiden www.akutmedicineren er han med til at sætte fokus på arbejdsmiljøet i akutmodtagelserne. Og det er der i høj grad behov for.

En nylig spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt 145 læger i akutmodtagelser over hele landet – udført af Dansk Selskab for Akutmedicin og Yngre Danske Akutmedicinere – viser således, at 55 procent af respondenterne føler sig helt eller delvist udbrændte.

På baggrund af undersøgelsen og sine egne erfaringer har Emil Iversen skrevet en kronik, der bringes i Dagens Medicin i dag, hvor budskabet er, at der skal investeres i bedre arbejdsforhold på landets akutmodtagelser, hvis det ikke skal få konsekvenser for patientsikkerheden.

»Det er et meget vigtigt pip fra kanariefuglen, inden den skvatter ned af sin pind. Vi står i en unik situation, hvor vi har en chance for at gøre noget, inden det er for sent,« siger Emil Iversen.

Skræmmeeksemplet England

Skræmmeeksemplet er ifølge Emil Iversen England, hvor det offentlige sundhedsvæsen er ved at bryde sammen med akutområdet som den første dominobrik, der falder. Emil Iversen har selv arbejdet otte måneder på en akutafdeling under National Health Service (NHS). Og siden har situationen udviklet sig til en reel krise, ikke mindst på grund af personaleflugt fra akutområdet.

I Danmark blev det akutmedicinske speciale etableret for fem år siden, og dermed er der kommet en gruppe af læger, der er dedikeret til de akutte patienter, som tidligere ikke havde nogen til at tale deres sag, da de ingen patientforening har. Dansk Selskab for Akutmedicin har bl.a. haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg.

»Vores mål er at gøre opmærksom på, at vi opererer med landets største patientgruppe. Det kan have alvorlige konsekvenser for dem, hvis man ikke investerer tilstrækkeligt i akutafdelingerne. De akutte patienter fortjener samme høje og evidensbaserede kvalitet i behandlingen som andre patientgrupper. Hvis det ikke lykkes at indføre det ved at give ordentlige forhold i afdelingerne, så kan det første skridt med indførelsen af specialet vise sig at være ligegyldigt, og det ville være ærgerligt, når vi nu er kommet så langt,« mener Emil Iversen.

De to mia. kr. skal bruges rigtigt

Det handler om ressourcer. Emil Iversen hæfter sig ved, at den nye SVM-regering har fremlagt et udspil om en akutplan til to mia. kr. til at ‘robustgøre’ akutmodtagelserne, som det formuleres, og afvikle ventelister.

»Det er vigtigt, at pengene til akutområdet rent faktisk går til de akutte patienter,« fastslår Emil Iversen, der tilføjer, at akutmodtagelserne heller ikke før coronakrisen var robuste.

Emil Iversen mener, at der er behov for flere læger, større fokus på arbejdsforholdene og løbende investeringer i de organisatoriske rammer, hvis arbejdsmiljøet skal forbedres med øget patientsikkerhed til følge. Men først og fremmest skal der ændres på vagtsystemet.

»Det presser sig meget på, at vi får indført kortere vagter. Vi skal gøre op med tanken om, at vi kan arbejde 17 timer i streg,« mener han.

Personligt garderer han sig indtil videre ved at være åben over for sine kolleger, når han mærker trætheden ud på de små timer efter måske 11 timers arbejde i streg.

»Jeg dækker mig ind ved at invitere sygeplejerskerne til at holde ekstra øje med mig, da jeg ved, at jeg er i større risiko for at begå fejl efter så mange timers konstant arbejdspres,« fortæller han.

Konstante beslutninger

Emil Iversen peger på, at det er særligt belastende at være i vagt på en akutmedicinsk afdeling frem for andre afdelinger, fordi akutafdelingen i sagens natur har et stort patientpres og stort patientflow døgnet rundt.

Når du arbejder i et felt, der ikke lever op til dine egne forventninger eller overbevisninger, kan det give små ar på sjælen, og det er smerteligt Emil Iversen, akutmediciner, Køge Akutafdeling, Sjællands Universitetshospital

»Som akutmediciner er du konstant beslutningstagende. Det kan du ikke fortsætte med i 17 timer,« påpeger Emil Iversen.

I efteråret har DASEM derfor været i dialog med Foreningen af Yngre Læger om at tage de nuværende vagt- og hviletider op til revision i forbindelse med den overenskomst for 2024, der skal forhandles i de kommende måneder. Den nuværende overenskomst tillader – hvis hviletiderne ikke overholdes på de lange nattevagter – at afdelingen kan skifte til 13 timers dagvagt og 13 timers nattevagt. Men ifølge Emil Iversen har det ikke vist sig praktisk gennemførligt, da de lange dagvagter er uforenelige med lægernes privatliv.

Udover de lange vagter er der også et andet fænomen, der kan give mistrivsel hos især den yngre generation af læger, der har et stærkt etisk kodeks og moralsk kompas. Hvis der ikke kan styres efter dette kompas, kan man være udsat for at få den slags stress, der kaldes Moral Injury.

»Når du arbejder i et felt, der ikke lever op til dine egne forventninger eller overbevisninger, kan det give små ar på sjælen, og det er smerteligt,« forklarer Emil Iversen, der kender til kolleger, der har forladt faget, fordi de brænder ud.

Dedikationen til faget og egne høje ambitioner for det nye speciale er måske årsagen til, at det især er hoveduddannelseslægerne, der i spørgeskemaundersøgelsen giver udtryk for, at de føler sig helt eller delvist udbrændt.

»Os, der går ind i specialet, gør det med en mission om at hjælpe de akutte patienter, og så giver man måske for meget af sig selv.«

Emil Iversen uddyber:

»Det betyder meget for mig, at patienten føler sig tryg, at jeg får givet de rigtige oplysninger til de pårørende, og at jeg får stillet den rigtige diagnose. Og så kan det være svært at passe på sig selv.«

Derfor er det i Emil Iversens optik også af stor betydning at arbejde på at ændre kulturen på akutmodtagelserne.

»Det er meget nemmere at være presset, hvis man føler sig anerkendt. Vi skal tale åbent om, hvordan vi har det. Måske skal vi se det som en normal ting, at man i en periode skånes eller har en deltidsstilling. Vi skal have gode muligheder for ikke-klinisk arbejdstid som en del af jobbet. Og du skal være i en kultur, der understøtter din faglighed og giver mulighed for uddannelse. Hvis du lykkes med det, så bliver folk i deres job,« siger han.