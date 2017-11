Efter 12 dages forberedelser: Nordic Medicare åbner klinik i Kalundborg

»Kan I åbne en lægeklinik på 12 dage?« sådan lød spørgsmålet fra Region Sjælland til Nordic Medicare, der netop har slået dørene op for de første patienter i Kalundborg. Det forklarer direktør i Nordic Medicare, Christian Riewerts Eriksen.

»Vi fik en skriftlig tilkendegivelse fra Region Sjælland 10. maj om, hvorvidt vi kunne starte det her op. Og er der noget, Nordic Medicare er rigtig gode til, er det at gribe de her situationer og få dem løst ekstremt hurtigt,« siger han.

Stort projekt

Ifølge Christian Riewerts Eriksen har selskabet tidligere banket en klinik op og gjort den driftklar på bare fem dage, da de tilbage i januar åbnede et lægehus i Maribo.

»Det var fordi, vi bare kunne rykke ind i det gamle sygehus med det samme. Der var håndvaske i de forskellige konsultationsrum, og det hele var, som det skulle være,« siger han og uddyber:

»Her i Kalundborg har det været et stort projekt, fordi vi har rykket rundt på rigtig meget. Man har tidligere brugt køkkenet til diverse ting og har ikke rigtig skelnet mellem, hvad der var rent og urent. Vi har haft travlt med at bygge om, så vi fik et adskilt lokale til bl.a. medicinsk udstyr,« siger han.

Tre interesserede læger

Fordi lægeklinikken i Kalundborg skulle etableres på under to uger, er der endnu ikke fundet en fast tilknyttet læge til patienterne i området. I startfasen er to læger fra Nordic Medicares såkaldte akutteam derfor tilknyttet. Men det er forventningen at fastansætte en kandidat inden 1. juli, forklarer Nordic Medicare-direktøren.

»Lige nu er vi i dialog med tre speciallæger om at blive fastansat her, men man kan jo ikke nå at sige en stilling op og forlade den på 12 dage,« siger han.

Christian Riewerts Eriksen ved ikke med sikkerhed, hvornår klinikken igen vil blive sat i udbud, men han regner med, at regionen vil tage initiativ til en udbudsrunde om et års tid.

Sådan lyder det også fra Christina Sjøberg Lundgren, der er praksisdirektør i Region Sjælland. Hun understreger, at det havde været optimalt at hyre en læge til den ledige praksis på almindelige vilkår, men at det ikke kunne lade sig gøre på så kort tid.

»Det ærgrer mig selvfølgelig, at det ikke har været muligt at finde en løsning i det her område, men omvendt ser jeg det også som et tegn på, at lægerne i Kalundborg-området ikke har haft tid og overskud til at passe flere patienter,« siger hun med henvisning til, at den læge, der er stoppet, i en periode har haft patienter passet hos andre af områdets læger.

Ifølge Christina Sjøberg Lundgren opsagde den pågældende læge sin praksis med forkortet varsel på grund af sygdom. Og derfor opstod der et akut behov, der fik regionen til at rette henvendelse mod Nordic Medicare.

»Men når man overtager en klinik på den her måde, skal opgaven efterfølgende bringes i udbud, så Nordic Medicare og andre kan byde på opgaven,« siger hun.

Nordic Medicare har drevet lægeklinikker i Danmark i to et halvt år og driver i dag 11 klinikker inklusiv den helt nye i Kalundborg. Desuden er virksomheden ved at være klar med et lægehus i Store Hedinge, der åbner for patienter 3. juli.